“E’ un grande bluff!”: il centrocampista divide, Bonucci no!

Tifosi divisi sulla prestazione di Manuel Locatelli. Il centrocampista ha lasciato il campo a tredici minuti dalla fine di Svizzera-Italia. Una scelta, quella di Mancini, che fa discutere. A mettere tutti d’accordo è invece Bonucci, tra i peggiori

Divide la prestazione di Manuel Locatelli. Il centrocampista della Juventus è stato scelto da Roberto Mancini per giocare dal primo minuto la sfida contro la Svizzera. Il Ct dell’Italia lo ha poi richiamato in panchina, al 77′ per far spazio a Marco Verratti. Un cambio che, come detto, ha diviso i tifosi. Per molti la prestazione dell’ex calciatore del Sassuolo è stata negativa, per altri, invece, è risultato uno dei migliori in campo, tanto da criticare Mancini, che lo ha sostituito.

A mettere, praticamente tutti d’accordo, è invece Bonucci. Difficile trovare un tweet positivo nei confronti del centrale della Juve.

La Juventus farà carte false per togliere l'obbligo di riscatto per Locatelli#SvizzeraItalia — Devil R&B (@gianpy_83) September 5, 2021

Locatelli uno dei migliori senza dubbio molto contenta di questo ragazzo peccato che macs lo renderà un bamboccio inutile e senza ruolo ne utilità — 💊 (@lrcccnb) September 5, 2021

Sono molto curioso di sapere quanto ci metterà Allegri a far diventare Locatelli uno Sturaro con i capelli lunghi — The Laz (@TheLaz97) September 5, 2021

Boh toglie il migliore il campo. Sti allenatori come le vedono le partite. Con Barella che arranca toglie Locatelli. — michelefurfaro (@micfur68) September 5, 2021

A mio parere Locatelli il migliore in campo.. Ha fatto tre lanci che purtroppo i nostri scarsi attaccanti hanno sciupato davanti la porta! — Fortunato mazzotta (@marzianotato) September 5, 2021

Bonucci peggiore in campo insieme agli attaccanti! — Fortunato mazzotta (@marzianotato) September 5, 2021

Bonucci e Jorginho stasera male eh… — Lele Oriali (@trecchinese) September 5, 2021