SONDAGGIO CM.IT – Per l’Italia arriva la bocciatura più scontata

L’Italia questa sera affronterà la Svizzera dopo il pareggio contro la Bulgaria: c’è una bocciatura scontata, spazio ad un volto nuovo

Dopo il pareggio contro la Bulgaria, l’Italia questa sera va sul campo della Svizzera per una partita fondamentale per le Qualificazioni Mondiali. Mancini potrà fare qualche cambio di formazione e i tifosi hanno scelto i titolari secondo loro da rimpiazzare. Non sorprende che la bocciatura più grande arriva per Immobile: il 53% vorrebbe un avvicendamento con Raspadori. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Tra le altre scelte, il 24% vorrebbe che il ct schierasse Pellegrini al posto di Barella, mentre il 23% vuole l’esclusione di Bonucci a favore di Bastoni.