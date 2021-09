Qual. Mondiali Qatar 2022, Svizzera-Italia 0-0: gli azzurri non sfondano

Pareggio a reti bianche in Basilea tra Svizzera e Italia, nello scontro diretto per le qualificazioni ai prossimi Mondiali

Seconda partita per l’Italia dopo il pareggio contro la Bulgaria all’Artemio Franchi. L’avversario è la Svizzera, la principale del girone per la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Grande attesa per lo scontro diretto, tanti gli italiani accorsi a Basilea. Primo tempo caratterizzato da diversi errori sotto porta da parte degli azzurri, soprattutto da Berardi e Immobile, bersagliati dalle critiche. Sommer ha infatti ipnotizzato l’attaccante del Sassuolo lanciato in porta. Imprecisione anche in fase di impostazione per Leonardo Bonucci.

Nella ripresa, Mancini ha scelto di rinunciare a Immobile per inserire Zaniolo, apparso in condizione fisica precaria con Chiesa per Berardi. L’occasione migliore capita su calcio di rigore, conquistato da Berardi per un fallo di Rodriguez. Il regista del Chelsea sbaglia il penalty, tirandolo in modo molto debole con Sommer che riesce anche a bloccare il pallone. Successivamente Insigne ha la chance di superare il portiere elvetico, molto reattivo in uscita come tra i pali. Per la selezione di Mancini si tratta del secondo pareggio consecutivo, ora il percorso qualificazione si complica, la Svizzera ha una gara in meno.