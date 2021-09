L’accordo è arrivato, l’addio al Milan è ormai inevitabile

Si avvicina sempre più una cessione in casa Milan, ormai c’è l’accordo: i dettagli sull’addio del giocatore ai rossoneri.

Il mercato del Milan è stato piuttosto movimentato, con ben undici acquisti messi a segno. I rinforzi arrivati a disposizione di Pioli hanno permesso di colmare gli addii, pesanti, di Donnarumma e Calhanoglu. Non sono state le uniche partenze e altre ce ne saranno per i rossoneri, una in particolare sembra ormai definitiva.

Castillejo vicinissimo al Cska Mosca, accordo tra i russi e il Milan

Si parla dell’addio di Samu Castillejo, ormai fuori dai piani della società. Per lo spagnolo, si era ipotizzata, alcuni giorni fa, la pista Real Sociedad. Ora, invece, si può concretizzare l’addio in direzione Cska Mosca. Il mercato in Russia è aperto fino al 7 settembre, secondo il giornalista turco Ekrem Konur i moscoviti e il Milan hanno trovato l’intesa per la cessione in prestito. A questo punto mancherebbe solo l’assenso dell’esterno, che si starebbe prendendo ancora un po’ di tempo per decidere.