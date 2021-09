Settanta milioni cash, la corsa a Vlahovic ha già un vincitore

La Juventus e le altre big sempre in corsa per Dusan Vlahovic, affare da 70 milioni: c’è già un indizio sulla prossima squadra.

L’addio di Cristiano Ronaldo ha avviato la ricostruzione in casa Juventus. I bianconeri ripartono per un nuovo ciclo, senza la certezza di un top player in attacco almeno per il momento. L’intenzione è ricominciare da giocatori giovani e in rampa di lancio, con un avvenire luminoso. A gennaio, si compiranno interventi mirati per sistemare criticità nella squadra di Allegri, in estate si farà sul serio andando a caccia di grandi nomi. E uno dei più caldi in tal senso è quello di Dusan Vlahovic.

Strada in salita per Vlahovic alla Juventus, gli esperti: “Andrà in Premier League”

Il bomber è atteso alla consacrazione quest’anno con la maglia della Fiorentina, dove Commisso lo ha trattenuto nonostante le richieste. Il serbo piace tantissimo alla Juventus e non solo, ma secondo gli esperti interpellati da ‘Tuttosport’ né i bianconeri, né nessun’altra squadra in Italia, ormai possono permetterselo. Il parere di Giuseppe Bozzo, Silvio Pagliari e Davide Torchia è praticamente unanime: “Il calcio italiano non può permettersi un acquisto da 70-80 milioni. Brava la Fiorentina a trattenerlo, ma il prossimo anno può partire. Se andrà via non resterà in Serie A, a certe cifre può arrivare la Premier League“.