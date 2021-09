Lady Ronaldo dimentica la Juve, frecciatina immediata

Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, ha postato alcune immagini su Instagram mandando un messaggio indiretto alla Juventus

La compagna di Cristiano Ronaldo non vedeva l’ora di lasciare Torino per approdare in Inghilterra. E’ quanto emerge da un suo post apparso nelle scorse ore su Instagram caratterizzato da alcune immagini che la ritraggono felice insieme al fuoriclasse del Manchester United. Dopo tre stagioni vissute in Piemonte, infatti, Georgina Rodriguez ha scritto: “Quanto mi mancava vivere in UK!”. Il messaggio sembra quindi indirizzato, quantomeno in maniera indiretta, anche ai bianconeri. E denota altresì l’approvazione della modella alla scelta fatta dal bomber portoghese.

Quasi in contemporanea, sul profilo Instagram di Cristiano Ronaldo è apparso un altro messaggio: “Chi dice che a Manchester non c’è il sole?”. Classe 1985, questa estate il portoghese ha lasciato la Juventus con un bottino di 101 gol e 22 assist in 134 presenze totali. Negli ambienti juventini non sono mancate le polemiche per le modalità della sua partenza, arrivata agli sgoccioli del mercato.