Scelte drastiche per Mancini, anche due juventini in tribuna

Roberto Mancini ha annunciato gli otto calciatori che andranno in tribuna questa sera in Svizzera-Italia: l’elenco

Fuori in otto. Dal lungo elenco di convocati da Roberto Mancini per il triplo impegno di settembre, sono otto i calciatori che questa sera si accomoderanno in tribuna e non saranno in campo, né in panchina. Tra questi anche due titolari della gara di giovedì come Florenzi e Acerbi. Mancini ha scelto il turnover è li ha lasciati fuori insieme anche ai due giovani attaccanti Kean e Scamacca, quindi Bernardeschi, Sensi, Castrovilli e Biraghi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Queste le scelte del commissario tecnico per una gara decisiva per il girone di Qualificazione ai Mondiali. Gli elvetici seguono l’Italia in classifica con sei punti e due gare disputate, mentre i campioni d’Europa hanno dieci punti ma con due partite in più.