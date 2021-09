Colpo di Stato in Africa, Nazionale rinchiusa in hotel: “Sentiamo spari”

Paura in Guinea per la Nazionale del Marocco, rinchiusa in hotel dopo il colpo di Stato attuato da un gruppo di militari

Paura in Guinea per la Nazionale del Marocco. A Conakry, Capitale del paese africano, un gruppo di militari avrebbe attuato un colpo di Stato arrestando il presidente Condè. Da stamane sarebbero in atto sparatorie ma la Nazionale di Hakimi è rinchiusa in un hotel della periferia. Domani era prevista la partita Guinea-Marocco, valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Il match è stato ufficialmente sospeso e rinviato a data da destinarsi. Come riportato da ‘Arryadia’, la tv di Stato marocchina, sarebbero già state prese misure per riportare al più presto in patria la Nazionale.

Tra i convocati marocchini figurano molteplici giocatori impegnati in Europa: da Achraf Hakimi ai Viola Maleh e Amrabat, ai tre del Siviglia, Bounou, En-Nesyri e Munir.

Il Ct Vahid Halilhodzic ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Siamo in albergo, sentiamo spari nelle vicinanze tutto il giorno – le parole riportate da ‘L’Equipe’ – Stiamo aspettando il permesso per andare in aeroporto, per il momento siamo bloccati. Un aereo ci sta aspettando, ma non ci è permesso partire. E per raggiungere l’aeroporto ci vogliono 45 minuti, un’ora. Quando si sentono spari all’esterno, la sicurezza non è garantita al 100%. I giocatori non sono rassicurati, la preoccupazione c’è, di sicuro. Le autorità marocchine, compresa Sua Maestà, sono molto impegnate ad aiutarci”.