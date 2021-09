Pellegrini da sogno: pronto il rinnovo con la Roma e Mancini lo incorona

Dopo la doppietta in campionato, arrivano le parole di Mancini: Pellegrini è al top e il rinnovo con la Roma si avvicina

Lorenzo Pellegrini è l'uomo del momento in casa Roma, a cui l'arrivo di José Mourinho sembra aver giovato moltissimo. Il centrocampista della Nazionale ha iniziato al meglio il campionato e contro la Salernitana ha trovato una doppietta da capogiro. Lo 'Special One' ha esplicitato il proprio gradimento per Pellegrini, rivelando che se ne avesse avuto più di uno li avrebbe schierati tutti in campo. Alle parole del tecnico portoghese, poi, si è accodato Roberto Mancini. Il CT dell'Italia, infatti, ha detto: "È un giocatore importante perché può fare tutti i ruoli". Il momento d'oro del centrocampista può portare al rinnovo.



Calciomercato Roma, Pellegrini vicino al rinnovo | E Mancini lo incorona

L'endorsement di Roberto Mancini non fa altro che aggiungersi ai tanti attestati di stima di José Mourinho per Lorenzo Pellegrini. Un feeling che si è rivelato speciale fin da subito, quello tra il centrocampista giallorosso e lo 'Special One', che potrebbe essere fondamentale per il club capitolino. Come raccontato su Calciomercato.it, la Roma e Pellegrini sono molto vicini all'accordo per il rinnovo di contratto.

Il contratto del centrocampista, attualmente, scade il prossimo 30 giugno e tante sono le squadre che guardano con interesse alla sua situazione. La Roma, però, vuole chiudere la porta sul nascere alle pretendenti e blindare Pellegrini con un rinnovo di contratto. Un prolungamento con relativo adeguamento che rifletterebbe l’importanza assunta dal ragazzo all’interno dello spogliatoio giallorosso. Il presente e il futuro della Roma è Lorenzo Pellegrini ed il rinnovo di contratto sigillerà questa promessa.