UFFICIALE, Radamel Falcao riparte dalla Liga: il comunicato sul Tigre

El Tigre Radamel Falcao ha firmato da svincolato per la sua nuova avventura in Spagna: ufficiale

Radamel Falcao Garcia torna in pista. In estate è scaduto il contratto del bomber colombiano con il Galatasaray e ora è diventata ufficiale la sua nuova avventura. Un nome suggestivo che da svincolato poteva far comodo a tanti, considerando il pedigree del ‘Tigre’ che in pochi al mondo possono vantare.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Falcao ha vestito le maglie di Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea e infine Galatasaray, diventando nel frattempo il massimo goleador nella storia della Colombia. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio da parte del Rayo Vallecano, che ha ufficializzato l’ingaggio di Falcao. Il Tigre ricomincerà a graffiare in Spagna, affrontando in Liga il suo Atletico, Real e Barcellona.