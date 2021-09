Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al futuro di Franck Kessie

Gli occhi del Milan sono puntati sul futuro di Franck Kessie per il quale c’è sempre distanza relativa al rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022. La fine del rapporto contrattuale tra i rossoneri e l’ivoriano si avvicina, ma il club e i tifosi sperano di non assistere ad un altro caso analogo a quanto accaduto nei mesi scorsi con Calhanoglu e Donnarumma. Dall’estero ci pensa il PSG mentre il Milan spera di trovare la giusta intesa economica per proseguire il matrimonio. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro preferenza relativa proprio al futuro dello stesso Kessie. Per il 61,2% dei votanti, i rossoneri dovrebbero vendere il centrocampista della Costa D’Avorio. Per il 21,2% il Milan dovrebbe rompere col calciatore, mentre chiude l’ipotesi di accontentare le richieste sue e dell’agente.