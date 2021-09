Salernitana-Ribery, il comunicato UFFICIALE non è quello atteso

Ribery vicino alla Salernitana, ma il comunicato ufficiale del club granata non è quello atteso dai tifosi

Ribery ha detto sì alla Salernitana. Il francese nei prossimi giorni si legherà ufficiale al club campano e si aggregherà alla formazione di Castori, salvo colpi di scena. Intanto in serata è arrivato il comunicato ufficiale del club campano con protagonista proprio Ribery anche se non nella veste attesa. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

“L’U.S. Salernitana 1919, a seguito di segnalazioni secondo cui alcuni locali commerciali avrebbero posto in vendite maglie da gioco riportanti il nome del calciatore Franck Ribery, disconosce la produzione delle stesse in quanto, ad oggi, il calciatore non è un tesserato del club granata”, la nota diramata dalla società granata.

Un comunicato nel quale si legge anche: “La Società si riserva di adire le vie legali al fine di tutelare la propria immagine e diffida chiunque dal proseguire in tali atteggiamenti illeciti, ricordando che solo ed esclusivamente i punti vendita della Salernitana sono autorizzati alla vendita di prodotti ufficiali”.