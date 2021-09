La telenovela Cristiano Ronaldo si è chiusa, almeno ufficialmente, con l’arrivo al Manchester United: ma i retroscena e i possibili sviluppi futuri continuano a venir fuori, con la Juve sempre protagonista

Cristiano Ronaldo e la Juventus, un rapporto decisamente burrascoso soprattutto negli ultimi mesi. Il portoghese da tempo voleva lasciare i bianconeri al termine di un’avventura triennale che non ha portato miglioramenti a nessuna delle parti. Invece il portoghese ha scelto di tornare al Manchester United, una decisione romantica per certi versi che ha liberato la Juve di un ingombro economico enorme. Anche se al suo posto è arrivato il solo Moise Kean, con l’intenzione magari di portare a Torino un top player tra un anno. È stato un lungo tira e molla, a cui hanno partecipato anche Manchester City e ovviamente il PSG. E nonostante la telenovela sia chiusa da qualche giorno in via ufficiale, i retroscena continuano a spuntare e potrebbero avere dei risvolti futuri anche in chiave bianconera.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Dal PSG nessuna offerta a e per Ronaldo: la Juve ci aveva provato con Icardi

Intanto ‘le10sport.com’ ha svelato alcuni dettagli dei colloqui tra Cristiano Ronaldo e i parigini. Leonardo ha infatti discusso e parlato con l’entourage di CR7, ma il PSG come società non avrebbe mai avanzato nessuna offerta alla Juve per il portoghese. Il sogno di alcuni tifosi di vedere Messi e Ronaldo insieme non è probabilmente mai stato effettivamente così concreto. Dei colloqui informali c’erano stati quando Jorge Mendes ha parlato con il PSG, che però non ha fatto offerte ufficiali né al calciatore né alla Vecchia Signora.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

I sondaggi tra i club sarebbero invece cominciati quando la Juventus ha mostrato il suo interesse per Mauro Icardi e, proprio nell’ipotesi di uno scambio, il PSG ha allacciato i contatti con l’entourage di CR7. Ma senza arrivare a proposte concrete e formali. Anche perché, sottolina il portale francese, la trattativa per il ritorno di Ronaldo al Manchester United sarebbe cominciata molto prima della fine di agosto, quando poi si è scaldata ed è stata ufficializzata. E chissà che tra i piani della Juve ci sia proprio quello di tornare su Icardi nell’estate prossima.