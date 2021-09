La Roma è in trepidante attesa per le condizioni del terzino Matias Vina, impegnato con la maglia della sua Nazionale. Le ultime dopo l’infortunio

Tra i grandi colpi dell’estate di mercato della nuova Roma di Josè Mourinho c’è anche l’ottimo Matias Viña, che è stato fin qui protagonista di un buon inizio di campionato. L’uruguaiano sta di fatto sostituendo l’infortunato Spinazzola, ed ora è alle prese con gli impegni della sua Nazionale. La sosta non ha però portato buone notizie per i giallorossi in apprensione per le condizioni dello stesso Viña. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il terzino giallorosso è stato costretto a lasciare il terreno di gioco durante la sfida con il Perù ma stando a quanto sembra emergere dalle prime impressioni i medici della nazionale riferiscono che non ci sarebbero lesioni per Vina, in attesa di approfondire il tutto in maniera definitiva nelle prossime ore. Il mancino romanista svolgerà infatti esami più nel dettaglio per stabilire con certezza la reale entità dell’infortunio.