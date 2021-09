“Mi ha cercato la Roma”: a giugno può andare via gratis

Il calciatore conferma di essere stato cercato dalla Roma in estate ed è pronto a lasciare il proprio club a parametro zero

La Roma lo ha seguito a lungo quest’estate, alla fine però non se n’è fatto più nulla. Per i giallorossi la prossima estate ci potrebbe essere una nuova possibilità di mettere le mani sull’attaccante, questa volta a parametro zero. Parliamo di Sardar Azmoun, 26 anni, attaccante iraniano dello Zenit di San Pietroburgo. Con il contratto in scadenza a giugno, il calciatore è stato al centro di numerose voci di mercato ma alla fine è rimasto in Russia. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | La Roma fa innervosire De Laurentiis: preso un giovane talento

Roma, Azmoun: “A giugno via gratis”

Ora, dal ritiro dell’Iran, racconta la sua versione dei fatti e si sbilancia sul futuro. “Ho ancora un contratto con lo Zenit e anche se volessi andare via, il club può impedirmelo ed io non potrei fare nulla”.

Esattamente ciò che si è verificato quest’estate: “Ho ricevuto offerte da Tottenham, Lione, Leverkusen e Roma – la rivelazione di Azmoun – ma hanno sempre rifiutato. Non potranno farlo però quest’estate quando gli scadrà il contratto: “Se andrò via, sarà quest’estate a parametro zero”.