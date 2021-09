Le Nazionali continuano ad essere foriere di infortuni: l’ultimo riguarda un attaccante che è costretto a saltare i prossimi due impegni

Ancora un infortunio in Nazionale. Come, ormai, da triste tradizione la pausa per le nazionali è vissuto con grande preoccupazione dagli allenatori dei club visto il susseguirsi dei numerosi infortuni. Tradizione confermata anche in queste due settimane dove gli stop per problemi fisici non sono mancati. L’ultimo in ordine di tempo riguarda l’attaccante del Manchester United Jadon Sancho. Il 21enne, arrivato dal Borussia Dortmund nell’ultima finestra di mercato, è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema al piede.

Sancho non prenderà parte ai match di qualificazioni ai Mondiali dell'Inghilterra contro Andorra e Polonia, dopo aver saltato anche la gara contro l'Ungheria.

Per lui ritorno a Manchester e cure per farsi trovare pronto alla ripresa del campionato e all’inizio della Champions League. Possibile che l’attaccante possa farcela in tempo e mettersi a disposizione di Solskjaer nella gara contro il Newcastle, quella in cui potrebbe debuttare Cristiano Ronaldo.