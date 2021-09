Mbappé al Real Madrid sembra solo questione di tempo: sarebbe già pronto il contratto per la stella del PSG. Tutte le cifre

Il matrimonio tra Kylian Mbappé e il Real Madrid sembra solo rimandato. La stella del PSG, in scadenza di contratto nel 2022, ha scelto i ‘Blancos’ e salvo sorprese volerà in Liga al termine della stagione, a parametro zero. Le conferme si susseguono da tutte le parti, al punto che si parla già del nuovo contratto del fuoriclasse ex Monaco. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Secondo quanto riportato da ‘Sport’, per Mbappé sarebbe pronto un contratto quinquennale da 30 milioni di euro netti a stagione. Un guadagno complessivo di 150 milioni fino al 2027. Cifre da capogiro per il promesso sposo del Real Madrid.