“Presto al 100%”, il calciatore tranquillizza Pioli e il Milan

Rade Krunic tranquillizza i tifosi del Milan e Stefano Pioli. L’infortunio al polpaccio appare già alle spalle. Le sue parole

Allarme rientrato in casa Milan. Nella serata di mercoledì c’era preoccupazione per le condizioni di Rade Krunic, che per un guaio al polpaccio aveva saltato la sfida contro la Francia. Poche certezze in merito all’entità del problema ma in serata sono arrivate le parole dello stecco calciatore, in conferenza stampa.

Parole, che hanno rassicurato i tifosi e soprattutto Stefano Pioli, che nelle prime due partite di campionato lo ha schierato titolare. Krunic punta al Kazakistan: “Per fortuna è stato solo un affaticamento muscolare – afferma il bosniaco -. Con lo staff medico abbiamo deciso di non rischiare niente. Per il match contro il Kuwait decideremo stasera, col Kazakistan (match in programma martedì, ndr.) sarò sicuramente al 100%”.