Italia campione d’Europa anche nel volley femminile: battuta la Serbia 3-1

Le ragazze di Mazzanti battono la Serbia 3-1 e conquistano l’Europeo: Italia campione d’Europa anche nel volley femminile

Non finisce più l'anno d'oro dello sport italiano: le ragazze del volley femminile battono la Serbia per 3-1 in finale e conquistano l'Europeo. Per l'Italvolley al femminile si tratta della terzo titolo continentale vinto nella sua storia. L'Italia è campione d'Europa anche nel volley. Straordinarie le ragazze di Mazzanti, che hanno letteralmente travolto la formazione Serbia davanti al proprio pubblico: Egonu e compagne hanno vinto il terzo set addirittura sul punteggio di 25-11.

Trionfo storico che si aggiunge alla lunga lista di successi conseguiti dallo sport italiano in questo 2021. È mancato uno squillo negli sport di squadra ai Giochi Olimpici e, ora, è arrivato il successo nell’Europeo di volley.