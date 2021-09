Flick su Gosens: “Domani non ci sarà. Ecco le sue condizioni”

Il CT della Germania Hans Flick è intervenuto in conferenza stampa: il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sullo stop di Gosens

Gosens procede verso un rapido recupero. L’esterno dell’Atalanta aveva creato non poca apprensione al club bergamasco, per via di uno stop rimediato con la Germania nel match contro il Liechtenstein. Un problema rilevante che ha posto dei dubbi circa la presenza del tedesco nell’impegno di Serie A con la Fiorentina e nel debutto Champions contro il Villarreal. Il calciatore si è sottoposto ad esami più approfonditi, che hanno riportato un “infortunio capsulare al piede sinistro”. Scongiurata, perciò, una frattura, dettaglio che ha certamente rasserenato gli animi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

A confermare le sensazione positive ci ha pensato il CT Hans Flick, intervenuto in conferenza stampa: “Robin Gosens salterà la partita di domani (contro l’Armenia, ndr), ma le sue condizioni stanno migliorando“. L’ex Heracles Almelo, quindi, rimarrà in Nazionale e potrebbe tornare regolarmente a disposizione per la partita contro l’Islanda, in programma il prossimo 8 settembre. Il classe ’94 è, al momento, ancora ai box, ma la ‘Dea’ è più fiduciosa riguardo ad un suo veloce e pieno recupero.