Coronavirus, bollettino 4 settembre: 6.157 nuovi casi e 56 decessi

Coronavirus, bollettino 4 settembre: i nuovi dati relativi alle ultime 24 ore forniti da Protezione Civile e Ministero della Salute

Come di consueto è stato diramato il nuovo bollettino della Protezione Civile relativo allo sviluppo dell’emergenza Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 6.157 nuovi positivi, per un totale di 4.566.126 di persone che hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia. Sono stati effettuati 331.350 tamponi per un tasso di positività del 1,9%, in discesa dello 0,4%. Vanno purtroppo anche registrati 56 decessi per un totale di 129.466 vittime dal febbraio dello scorso anno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Fondazione GIMBE: “Contagi stabili, frenata dei ricoveri”

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 137.039 e di questi 4.204 ricoverati con sintomi mentre sono 569 quelli in terapia intensiva.

• 6.157 contagiati

• 56 morti

• 6.086 guariti

+13 terapie intensive | +40 ricoveri

331.350 tamponi

Tasso di positività: 1,9% (-0,4%)

78.798.299 dosi di vaccino somministrate in totale