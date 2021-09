Raiola lo porta a Parigi: cifra astronomica per il giocatore

Le ultime di calciomercato giungono dalla Francia e sono clamorose. Tra i protagonisti c’è un certo Mino Raiola. Ecco i dettagli

Mino Raiola protagonista dell’ultima clamorosa indiscrezione proveniente dalla Francia. Con lui Erling Haaland, suo assistito e un paio d’anni fa molto vicino alla Juventus, e Kylian Mbappe. Secondo ‘Le10Sport.com’ il Psg ha pianificato già tutto: se Mbappe, come sembra, dovesse andare al Real Madrid a zero nel 2022, assalto totale al centravanti norvegese in forza al Borussia Dortmund.

L’emiro non avrà problemi a convincere i tedeschi a privarsi del classe 2000, obiettivo pure delle stesse ‘Merengues’. Addirittura si parla di affare con “cifre astronomiche“, quelle insomma necessarie per convincere Haaland a traslocare sotto la Tour Eiffel. Per quanto riguarda il cartellino, invece, ‘basterebbero’ 75 milioni di euro, il prezzo della clausola del norvegese figlio d’arte che scatterà nella prossima estate.