I quattro portieri gratis che possono infiammare il mercato

In scadenza i contratto, quattro portieri possono infiammare il prossimo mercato estivo: dalla Juve all’Inter, le squadre coinvolte

Sono accomunati dal ruolo e dalla scadenza di contratto. Portieri con la data fatidica fissata al 30 giugno 2022 e che, senza il prolungamento, già da gennaio potranno trattare con altri club per garantirsi un nuovo contratto. Una lista che vede presente Andrè Onana, numero uno camerunese dell’Ajax, ormai destinato a lasciare gli olandesi. Fermo per squalifica fino a novembre, è stato vicino al Lione prima che la trattativa si bloccasse. A gennaio potrà accordarsi con un nuovo club e l’Inter è sempre interessata. I nerazzurri dovranno sostituire Handanovic, ma non sono l’unico club in cerca di un portiere. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Occasione spagnola per Juventus e Milan: ‘solo’ 20 milioni di euro

Da Perin a Onana e Ospina, sarà l’estate dei portieri gratis

Tra i numeri 1 in scadenza di contratto c’è anche Mattia Perin, attualmente riserva di Szczesny alla Juventus. Anche per lui si è vociferato di un interesse dell’Inter, se la Juventus decidesse di non rinnovargli il contratto. Situazione simile vivono Thomas Strakosha e David Ospina, rispettivamente dodicesimi di Reina e Meret per Lazio e Napoli. Anche per loro l’addio gratis sembra scontato. L’albanese ha ammiratori anche all’estero, mentre nell’estate appena terminata per il colombiano si è fatta avanti l’Atalanta (prima di prendere Musso) e si è parlato anche di Juventus.