Problema portiere: il Napoli pensa ad un rinforzo a zero

Napoli in ansia per gli infortuni legati ad Ospina e Meret, il club azzurro pensa ad un rinforzo a zero: ipotesi Mirante

Manca sostanzialmente una settimana alla supersfida contro la Juventus e in casa Napoli sale la preoccupazione per ciò che riguarda la situazione portiere. Meret è infortunato e a complicare le cose ci ha pensato l’infortunio riportato da Ospina in nazionale. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it si tratterebbe solo di una botta, ma le preoccupazioni in casa Napoli non mancano. Perché Ospina rientrerebbe a pochissime ore dal fischio d’inizio del match contro la Juventus e, per prevenire ulteriori problemi fisici, il Napoli starebbe pensando ad un nuovo rinforzo.

L’idea del club azzurro, riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, porterebbe infatti ad Antonio Mirante, svincolato dopo l’esperienza con la Roma. La questione legata ad Ospina non riguarda solo il match contro la Juventus, ma anche le altre gare future. Perché dopo i bianconeri, il Napoli volerà in Inghilterra per la sfida contro il Leicester in Europa League e le leggi inglesi impedirebbero all’estremo difensore sudamericano di scendere in campo. Ecco perché in queste ore De Laurentiis e Giuntoli starebbero riflettendo sullo svincolato estremo difensore.