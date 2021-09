CMIT TV | TG mercato e Speciale Italia: segui la diretta delle 14!

Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 14 con le ultime sulla Serie A dopo l’ultimo giorno di mercato

Nuovo appuntamento con CMIT TV: a partire dalle ore 14.00 saremo in diretta con il nostro consueto TG sul canale Twitch di Calciomercato.it per trattare i principali temi di giornata: focus sul pareggio dell‘Italia contro la Bulgaria, con Federico Chiesa ancora a segno. Vi daremo tutti i giudizi dopo la chiusura del calciomercato estivo, con proiezione anche al futuro e le ultime su Juventus, Inter, Milan, Roma e le altre di Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Conduce Riccardo Meloni, affiancato dal nostro Marco Diena. Inoltre, avremo in collegamento anche Ciro Troise e Giorgio Musso da ‘San Siro’. Come ospiti ci saranno Franco Vanni, giornalista di ‘Repubblica’, e Gianluca Piacentini del ‘Corriere della Sera’.