Under 21, Italia-Lussemburgo 3-0 | Buona la prima per i nuovi azzurrini

Esordio vincente nel girone di qualificazione per l’Italia di Nicolato nel percorso verso gli Europei 2023 di categoria: vittoria contro Lussemburgo

Buona la prima per il nuovo gruppo di Paolo Nicolato. Gli azzurrini dell’under 21 hanno superato i pari età del Lussemburgo per 3-0. Prima partita e prima vittoria nel girone dunque per l’Italia, vittoriosa ad Empoli. In rete Pirola e Cancellieri, nel mezzo l’autorete di Olesen. Inizia dunque nel migliore dei modi il percorso degli azzurrini in questo nuovo corso, dove faranno parte della nazionale i giocatori nati dopo il 1 gennaio 2000.

L’Italia sale dunque a 3 punti nel girone, così come Svezia ed Irlanda. Primo posto per il Montenegro, con 4 punti in due gare. Prossimo appuntamento è proprio contro i montenegrini il 7 settembre alle 17.30 allo stadio Menti di Vicenza.

Italia-Lussemburgo 3-0

Marcatori: Pirola 7′, Olesen (aut.) 12′, Cancellieri 50′.