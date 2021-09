Mourinho in ansia: aggiornamento della Roma sull’infortunio in nazionale

Infortunio per Viña nel corso di Perù-Uruguay, Mourinho preoccupato sulle condizioni dell’esterno: l’aggiornamento della Roma

Giallorossi in apprensione per le condizioni di Matias Viña, uscito al 71′ della sfida tra Perù e Uruguay toccandosi il flessore della coscia destra. Una preoccupazione in più per José Mourinho in vista di Roma-Sassuola, nel terzo turno di campionato. Il club capitolino, intanto, ha dato un aggiornamento sulle condizioni dell’esterno uruguaiano. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Viña, infatti, è appena rientrato dal Perù in Uruguay e verrà sottoposto ad ulteriori esami nelle prossime 48 ore. I medici della Roma sono in costante contatto con i medici della nazionale uruguaiana. Secondo quanto riferito dallo staff medico uruguaiano non sembra trattarsi di un’infortunio importante, ma saranno gli esami a constatare la portata dell’infortunio.