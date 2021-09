Pjanic al Besiktas è UFFICIALE: confermata anticipazione CM.IT

Il Besiktas ha ufficializzato l’arrivo di Pjanic in prestito al Barcellona: niente Juventus e l’ingaggio non passa inosservato

Ora è ufficiale: Miralem Pjanic è un nuovo calciatore del Besiktas, al termine di una trattativa raccontata da Calciomercato.it. Il centrocampista bosniaco, a lungo accostato alla Juventus, è volato questo pomeriggio in Turchia e ha firmato il contratto che lo legherà al club di Istanbul fino al termine della stagione. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Visite mediche superate e annuncio ufficiale pubblicato non senza sorpresa: il Besiktas ha, infatti, comunicato di aver trovato l’accordo con il Barcellona per il prestito di un anno del calciatore. Sorprende la cifra stabilita per l’ingaggio: 2.750.000 milioni di euro netti per tutto la stagione. In pratica un terzo di quanto percepito a Barcellona.