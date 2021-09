Apprensione in casa Napoli in vista della Juventus dopo la partita tra Bolivia e Colombia: sospiro di sollievo per Spalletti

Alle 22:00 ore italiane di ieri allo Stadio Olimpico di La Paz è andata in scena la partita tra Bolivia e Colombia, valida per le qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. A 3600 metri di altitudine, i Cafeteros hanno pareggiato 1-1. In campo Juan Cuadrado e David Ospina, prossimi protagonisti di Napoli-Juventus, che si preannuncia molto calda per le dinamiche dei giorni precedenti, tanto per cambiare. Con l’infortunio di Meret, il Napoli ha solo ‘El Patron’ a disposizione oltre al terzo portiere Marfella. Il fatto è che Ospina si è reso protagonista di un duro scontro con Algaranaz -ammonito dall’arbitro, intorno al minuto 93. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ospina è rimasto a terra per quasi quattro minuti ed è stato alzato di peso dallo staff medico, che ha provveduto alle cure necessarie. I rinvii sono stati lasciati ai compagni, da Napoli tutti col fiato sospeso col rischio che fosse qualcosa di grave. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, per il portiere del Napoli si tratta solo di una botta. Non dovrebbero esserci problemi, dunque, per la partita con la Juventus. In programma sabato 11 settembre alle 18:00. Almeno non sul piano fisico, poi per arrivare in tempo Ospina dovrà fare le corse. Non è escluso un volo privato condiviso con l’amico Cuadrado.