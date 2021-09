Ripresa la vendita dei biglietti per Napoli-Juventus, probabile l’assenza al Maradona dei tifosi ospiti

“La SSCN è lieta di comunicare che l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha precisato con una nota che si può procedere alla vendita dei tagliandi per i solo possessori di voucher e di fidelity card, per la gara Napoli-Juventus in programma sabato 11 settembre alle ore 18.00 allo stadio Maradona”. Con una nota sul suo sito ufficiale, scusandosi per i recenti disagi, il Napoli ha annunciato la ripresa della vendita dei biglietti per il big match della prossima settimana.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Infortunio in Nazionale: rischia di saltare Napoli-Juve!

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

In vista del big match della terza giornata di Serie A, però, non è certa la presenza dei tifosi ospiti. Come riporta ‘Tuttosport’, oggi si attende il parere del CASMS, ma sembra probabile che la trasferta (considerata ad alto rischio) verrà vietata ai bianconeri, come è già accaduto negli ultimi anni.