Infortunio in Nazionale: rischia di saltare Napoli-Juve!

Paura per Ospina prima di Napoli-Juventus, brutto scontro in Nazionale per il portiere; chiude zoppicando il match tra Bolivia e Colombia

Napoli in ansia per le condizioni fisiche di David Ospina. Nei minuti finali del match tra Colombia e Bolivia, giocato ieri sera, il portiere si è reso protagonista di un brutto scontro di gioco durante un’uscita bassa. Ospina ha dunque concluso il match visibilmente sofferente e zoppicante, lasciando il compito dei rinvii dal fondo ai suoi compagni. In vista della terza giornata di Serie A, che prevede l’attesissimo Napoli-Juventus, si tratta quindi di un’altra cattiva notizia per Luciano Spalletti. Ad oggi non è ancora chiara l’entità del problema di Ospina, ma contro i bianconeri i campani sono già sicuri di fare a meno dell’infortunato Meret.

Come anticipato da Calciomercato.it, il rientro in Italia di Ospina è previsto a poche ore da Napoli-Juventus (in programma sabato 11 settembre alle ore 18). Non è escluso che il club di De Laurentiis possa provare a dialogare con la federazione colombiana per ottenerne il rientro anticipato, evitando che disputi anche la terza partita contro il Cile.