Le partite delle Nazionali non portano buone notizie per Juventus e Roma. Le due big di Serie A dovranno fare a meno dei loro calciatori

Le partite delle Nazionali, inutile nasconderlo, presuppongono, soprattutto a inizio stagioni, viaggi, fatiche e impegni muscolari che sono particolarmente temuti dai club, in una fase già cruciale per porre le basi. Chi ben comincia è a metà dell’opera e di certo nessuna big si aspetta importanti defezioni già nelle prime battute dell’anno. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Stavolta non è andata bene a Juventus e Roma. Nella partita tra Uruguay e Perù valida per le qualificazioni ai Mondiali, infatti, si sono verificati due infortuni, uno per big, che di certo avranno fatto storcere il naso a Massimiliano Allegri e José Mourinho.

Juventus e Roma, Bentancur e Vina out per infortunio: i dettagli

La Juventus trema per Rodrigo Bentancur. Il centrocampista è stato sostituito al 71esimo minuto di gioco per un problema fisico, come riporta ‘elobservador’: da verificare le sue condizioni in vista del prossimo futuro. Brutta notizia anche per la Roma: infortunio per Matias Vina. Anche lui è uscito al 71esimo, in questo caso per un problema di natura muscolare. Dovrebbe trattarsi di un problema al flessore della coscia destra: si teme la lesione.