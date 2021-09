Italia-Bulgaria, pari scialbo ma Chiesa ruba la scena: tifosi in delirio

Italia-Bulgaria è terminata con il punteggio di 1-1. Tra gli Azzurri brilla la stella di Federico Chiesa, ancora una volta grande protagonista

Italia-Bulgaria rappresentava il grande ritorno degli Azzurri in campo dopo il magnifico Euro 2020 che ha visto il trionfo degli uomini di Roberto Mancini. A spiccare questa volta non è stata la prestazione dell’Italia, ma in particolare di un calciatore che ha dimostrato ancora una volta tutto il suo valore. Stiamo parlando di Federico Chiesa. L’esterno d’attacco della Juventus è elemento preziosissimo tanto per il suo club quanto per la Nazionale. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Le sue qualità tecniche sono indiscutibili e hanno caratterizzato gli ultimi mesi in bianconero quanto il percorso con l’Italia, soprattutto nelle fasi finali di Euro 2020. Contro la Bulgaria è arrivata l’ennesima conferma di quanto sia importante a questo punto l’attaccante, anche per Mancini.

Italia-Bulgaria, Chiesa fa la differenza: tifosi in delirio per lui

Chiesa ieri sera ha aperto le marcature con un super gol. Una realizzazione che ha stupito tutti, ma che non è bastata per il raggiungimento della vittoria finale. I tifosi, in ogni caso, di certo, hanno notato la sua ennesima prestazione positiva. Chiesa è risultato ancora una volta il migliore in campo per gol, qualità e intensità e sul web i supporter azzurri sono in delirio per lui. Su Twitter, infatti, il calciatore è tra le tendenze: di seguito vi proponiamo alcune cinguettii per lui.

Premessa: voglio e spero che #Dybala rinnovi il suo contratto.

Ma siamo d’accordo che il giocatore più forte della #Juventus in questo momento, quello su cui basare il nostro futuro, è Federico #Chiesa.#ItaliaBulgaria #WorldCupQualifiers — alexbianconero (@alexbianconero8) September 3, 2021