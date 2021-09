SONDAGGIO CM.IT | Juventus, rinnovo Dybala: decisione presa!

Paulo Dybala non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2022: l’esito del sondaggio di CM.IT sul futuro dell’argentino

Il calciomercato si è concluso, ma le trattative non si fermano mai. Chiusa la sessione estiva è tempo di dedicarsi ai rinnovi, osservare gli svincolati e valutare possibili affari in corsa. E tra i rinnovi più importanti c’è quello di Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus non ha ancora prolungato il proprio contratto con la società bianconera in scadenza nel 2022.

Calciomercato.it, nel suo consueto sondaggio giornaliero su Twitter, ha chiesto ai suoi utenti cosa dovrebbe fare la società bianconera con il giocatore argentino. Per il 54,7% dei votanti, la Juventus dovrebbe puntare su di lui per il futuro. Il 32,1% dice sì al rinnovo, ma per rivendere subito la ‘Joya’ a cifre top. Mentre secondo il 13,2% la Juventus dovrebbe puntare su di lui con un altro bomber al suo fianco.