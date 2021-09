Reina gongola: “Con Sarri sarà diverso. E il prossimo anno…”

Reina ricarica le batterie: il portiere della Lazio è stato avvistato sul green di golf. Ecco le sue dichiarazioni

La domenica tra i pali sul campo di calcio. Durante la settimana tra le buche su quello da golf. Pepe Reina, dopo aver festeggiato i 39 anni l’altro ieri con un party a tema (dress code: total white), approfitta della sosta del campionato per ricaricare le batterie. Il portiere della Lazio è stato avvistato questa mattina sul green del “Marco Simone Golf & Country Club” di Guidonia Montecelio, provincia di Roma, in occasione del 78^ Open d’Italia, in programma fino al 5 settembre. L’ex Milan si candida come uno dei punti di forza della nuova Lazio di Maurizio Sarri, che “sarà completamente diversa”, anche per il futuro: “Ho quest’anno di contratto e, se le cose vanno bene, un altro – ha detto a Marca -. Io e la mia famiglia siamo molto felici a Roma”.