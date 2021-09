Milan, Ibrahimovic si allena in gruppo | Pronto a rientrare contro la Lazio

Il momento tanto atteso dai tifosi del Milan sta arrivando: Zlatan Ibrahimovic è pronto a rientrare in campo

I rossoneri sono una delle squadre che escono più rinfrancate dal calciomercato estivo e le prime due uscite stagionali hanno dato entusiasmo all'ambiente. Il club meneghino ha allungato la rosa a disposizione di Stefano Pioli e, soprattutto, può non prescindere totalmente da Zlatan Ibrahimovic. L'arrivo di Olivier Giroud, in questo senso, rappresenta un importante passo avanti per il 'Diavolo'. Avere Ibra in squadra, però, continuerà a fare tutta la differenza del mondo e il Milan si appresta ad accoglierlo, nuovamente in campo: fissato il suo rientro.



Milan, allenamento in gruppo per Ibrahimovic | Ci sarà contro la Lazio

Ieri è stata una giornata importante per il Milan: Zlatan Ibrahimovic, infatti, si è allenato con il gruppo per la prima volta dopo diversi mesi. Test superato brillantemente dallo svedese, che non ha sentito male ed ora può lavorare per trovare la condizione migliore. Intanto, come rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, c’è la data per il ritorno in campo dello svedese: l’obiettivo di Ibra è quello di essere a disposizione di Stefano Pioli per la sfida contro la Lazio del 12 settembre. L’infortunio è completamente superato, ora starà al tecnico emiliano capire come gestire al meglio lo svedese: tre giorni dopo la sfida con i biancocelesti, infatti, ci sarà l’esordio in Champions League contro il Liverpool ad Anfield.