La serata vissuta ieri da Ronaldo non ha certo reso felici i tifosi della Juventus. La doppietta, in Nazionale, ha fatto crescere il rimpianto per il suo addio

Una serata da record quella che ha vissuto ieri Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse è diventato il calciatore a segnare più gol con le nazionali. Ha realizzato una doppietta, con la quale il Portogallo ha battuto l’Irlanda, salendo a quota 111. La partita, però, non era per nulla cominciata bene: l’ex Juventus ha provato a colpire un avversario, O’Shea, con uno schiaffo prima di sbagliare un rigore. Tanto nervosismo, che nel finale di gara, come detto, si è trasformato in gioia assoluta.

La serata particolare e speciale di CR7 è stata chiaramente commentata sui social dai tifosi. Molti juventini hanno prima gioito, per il momento no che stava vivendo il loro ex idolo, per poi rimpiangerlo. La doppietta ha fatto ricordare a molti, che nonostante tutto il portoghese non ha mai smesso di segnare. Morata, Dybala e Kean riusciranno a non farlo rimpiangere? Per i sostenitori sembra davvero difficile.

Ecco alcuni tweets.:

Vedere #Ronaldo e pensare di non averlo più alla #Juventus mi fa rosicare e non poco . — Mary Di Dio (@MaryDiDio2) September 1, 2021

Andato via da Torino e rinato dopo 3 giorni #Ronaldo — Federico Nardone 🚬 (@0nE_Nerd) September 1, 2021

Mi sono abbioccato e ho fatto un rapido incubo,Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, detto CR7, mi mollava il 27 di agosto e la dirigenza della mia squadra lo rimpiazzava con Moise Kean. Mi sono svegliato, CR7 ha fatto doppietta in nazionale ed è pronto per Napoli 🔥 #finoallafine — Wazza © (@Wazza_CN) September 1, 2021

Mi sa che devo censurare la parola Ronaldo. Segnerà tanto e ci sarà sempre gente a frignare. Soffro ancora ma sono pure stanca. Anche basta, via. — NoireButterfly (@NoireButterfly_) September 1, 2021

Io comunque per uno così una quindicina di milioni spalmati in cinque anni proverei anche a buttarli per fare un'offerta e provare a portarmelo a casa.

Che magari me lo danno pure.@Cristiano #PORIRL — Savi Carlone (@SaviCarlone) September 1, 2021

Ronaldo è il calciatore più forte del mondo e non gioca nella mia squadra (semicit.) — Roberto (@orahounbelnick) September 1, 2021