Protesta dei tifosi della Juventus nei confronti di Andrea Agnelli. Alcuni rumors allontanano il presidente bianconero dalla ‘Vecchia Signora’

Ambiente pesante alla Juventus dopo l’ultimo mercato estivo. C’è delusione nella piazza per le mosse della società bianconera, con i tifosi che si aspettavano un paio di colpi di livello internazionale dopo la cessione di un big come Cristiano Ronaldo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Alla fine in attacco è arrivato solo Kean, con la dirigenza e il presidente Andrea Agnelli nel mirino di critica e sostenitori della ‘Vecchia Signora’. Dito puntato nei confronti del numero uno della Continassa, con la protesta di una frangia dei gruppi organizzati all’esterno dell’Allianz Stadium con alcuni striscioni contro Agnelli.

Juventus, tra Ferrari e Superlega: Agnelli lascia la presidenza?

Inoltre, alcune voci sul futuro alla Juve investono il presidente juventino. Prossimamente, infatti, Agnelli potrebbe lasciare il club per una nuova avventura all’interno della galassia Exor, la controllante della società torinese. Il giornalista Graziano Campi ha svelato a proposito: “Non è affatto sicuro che Agnelli sarà il presidente della Juventus anche il prossimo anno – ha dichiarato alla trasmissione ‘Top Calcio24’ – Da una parte c’è la Ferrari che spinge per averlo e dall’altro c’è da capire come andrà a finire la questione legata al caos della Superlega. Staremo a vedere”.