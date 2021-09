Qualificazioni Mondiali, Italia-Bulgaria 1-1: record amaro per Mancini

Italia-Bulgaria finisce 1-1: Iliev replica a Chiesa, per gli azzurri di Mancini eguagliato il record di imbattibilità

L’Italia allunga la sua striscia di imbattibilità ma per Mancini non arrivano buone notizia. Contro la Bulgaria finisce 1-1 con gli azzurri che vanno avanti con Chiesa ma si fanno rimontare nel finale di primo tempo da Iliev. In mezzo almeno due buone palle gol per la Nazionale di Mancini che manca però di cinismo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La ripresa vede il commissario tecnico sfruttare tutte le sostituzioni a sua disposizione ma il gol della vittoria non arriva. Finisce così 1-1, un risultato utile ad eguagliare il record di imbattibilità, condiviso da Brasile (93-96) e Spagna (2007-2009) ma non alla classifica. E domenica c’è la Svizzera.

ITALIA-BULGARIA 1-1: 16′ Chiesa (I), 39′ Iliev (B)

Classifica: Italia 10 (4), Svizzera 6 (2), Irlanda del Nord 4 (3), Bulgaria 2 (4), Lituania 0 (3)