“Ci è mancata”: Mancini ha già trovato il problema dell’Italia

Non va oltre il pari l’Italia di Roberto Mancini. Il tecnico degli azzurri ha commentato – a caldo – l’uno a uno contro la Bulgaria

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Le parole del Ct dell’Italia, Roberto Mancini, al termine del match contro la Bulgaria: “Ci è mancato l’essere più precisi in zona goal. E’ una di quelle partite che puoi giocare 30 minuti in più e non la vinci – ammette il tecnico -. E’ questo il calcio, loro hanno fatto un contropiede…. Fisicamente stavamo bene. Gol in ripartenza? Potevamo fare fallo, anche se non eravamo messi male, è solo casualità. Domenica bisognerà vincere”.