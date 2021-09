Coronavirus, il bollettino del 2 settembre: 6.761 nuovi casi, 62 morti

Il bollettino sul coronavirus del 2 settembre 2021 diramato dal Ministero della Salute: sono 6.761 i nuovi casi, 62 i decessi

Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino sul coronavirus relativo al 2 settembre 2021. Sono 6.761 i nuovi casi a fronte di 293.067 tamponi effettuati per un tasso di positività del 2,3% in leggera crescita rispetto a ieri. Il numero dei morti sono 62 e tra questi sono presenti anche diversi decessi relativi a mesi passati. I guari di oggi sono 6.372, mentre diminuiscono le degenze ordinarie che sono 26 in meno rispetto a ieri per un totale di 4.205. Aumentano, invece, le terapie intensive: sono 555, 15 in più di ieri con 49 ingressi giornalieri.