Il terzino destro, Serge Aurier, continua a restare sul mercato, dopo essersi svincolato dal Tottenham. No del Fenerbahce

Serge Aurier resta uno degli svincolati di lusso. Il terzino destro è libero dopo aver rescisso il proprio contratto con il Tottenham, prima della chiusura del calciomercato. In passato il calciatore è stato accostato, con insistenza al Milan. Impossibile un ritorno di fiamma, visto che i rossoneri hanno deciso di puntare su Florenzi, come vice Calabria, e attualmente in rosa c’è anche Conti, oltre che Kalulu.

In Italia, oggi, Aurier è stato accostato alla Roma ma chissà che non possa diventare un’idea per altre squadre. Nel frattempo il terzino destro è stato proposto al Fenerbahce, che però non appare interessato. A riportarlo è il collegato turco Yağız Sabuncuoğlu.