Calciomercato Juventus, la ‘bocciatura’ di Vieri: “Ecco chi serviva al posto di Ronaldo”

Calciomercato Juventus, il grande ex Vieri fa le carte alla corsa scudetto: critico sui bianconeri, esalta invece l’Inter

Calciomercato concluso, ora dopo la pausa nazionali ci si tufferà a capofitto nella nuova stagione di Serie A. La corsa al titolo appare abbastanza equilibrata almeno sulla carta, ne parla diffusamente Christian Vieri in una lunga intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ in cui torna sull’operato delle big sul mercato e sui livelli di forza delle squadre.

Serie A, Vieri: “Ronaldo mancherà alla Juventus, l’Inter è davanti”

L’assenza di Cristiano Ronaldo per la Juventus si farà sentire e CR7 non è stato sostituito adeguatamente secondo lui. “Quando va via un giocatore così non c’è una scelta migliore – spiega – Ma Kean non so quanti gol potrà fare. Sarebbe servito uno come Icardi, da almeno 20 gol, anche se nel mercato non sempre si riesce a fare la cosa migliore. Pjanic? Se la Juve vuole ricostruire fa bene a puntare su Arthur che è più giovane. Prima dell’addio di CR7 avrei detto Juve favorita, ora vedo l’Inter davanti. Anche Lukaku non è sostituibile, ma hanno preso giocatori importanti come Dzeko, Correa, Calhanoglu. Il Milan? Uno come Giroud serviva. Ibrahimovic se sta bene gioca, nel caso si schiereranno in modo diverso”.