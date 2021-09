Il rinnovo di Dybala con la Juventus non è scontato: l’attaccante argentino spaventa i bianconeri per gennaio o la prossima estate

Tiene banco in casa Juventus la questione rinnovo Dybala in questi giorni. Chiuso il calciomercato, i bianconeri possono concentrarsi a pieno sul nuovo accordo con l’argentino, in scadenza tra un anno. Il prolungamento, però, non è scontato e continuano a girare voci attorno al suo futuro. In particolare, oggi in Spagna si è parlato di un possibile assalto del Real Madrid – che si è visto sfumare all’ultimo l’acquisto di Mbappe, per ora solo rimandato – nella finestra di trasferimenti di gennaio, in caso non arrivasse l’intesa con la ‘Vecchia Signora’.

Non solo i ‘Blancos’, però, nella Liga. Stando a quanto riferisce ‘Todofichajes.com’, il Barcellona cercherà di ingaggiare la seconda punta ex Palermo la prossima estate. Si tratterebbe chiaramente di un profilo ideale per rimediare al pesantissimo addio di Messi.

Juventus, Real e Barcellona su Dybala

Come rivela il portale spagnolo, diversi emissari dei blaugrana hanno contattato il calciatore per fargli presente le intenzioni del club. Servirà tempo per capire come evolverà il tema rinnovo con la Juventus, che ha deciso di mettere al centro del progetto il classe ’93, specialmente ora che è andato via Ronaldo. Le pretendenti, però, non mancano.