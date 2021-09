Punizione esemplare al calciatore | Retrocesso nella squadra B!

Calciomercato: dopo aver rifiutato la cessione, Caleta-Car rischia di finire ai margini del Marsiglia. La decisione del club francese

Si è concluso anche in Francia il calciomercato estivo con la permanenza della sua stella, Kylian Mbappé. Il PSG ha infatti respinto tutti gli assalti del Real Madrid e proverà a convincere il francese a rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. La situazione opposta si è invece verificata in casa Marsiglia: a rifiutare tutte le destinazioni e quindi la cessione è stato Duje Caleta-Car, che rischia ora provvedimenti disciplinari. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Caleta-Car fuori rosa o nella squadra riserve: la decisione del Marsiglia

Il difensore croato ha di fatto bloccato gli ultimi movimenti in entrata del Marsiglia. La società francese starebbe così valutando provvedimenti. Secondo quanto riportato da ‘La Provence’, due ipotesi sono al vaglio della dirigenza: Caleta-Car potrebbe finire direttamente fuori rosa, oppure nella squadra riserve. In ogni caso, il giocatore sembra definitivamente fuori dai piani di Sampaoli.