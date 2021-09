“Bonucci come Ronaldo”: la critica che nessuno si aspettava

Bonucci bersagliato dalla critica durante e dopo Italia-Bulgaria: il paragone con Cristiano Ronaldo che sa di bocciatura

L’Italia non riparte con il piede giusto. Contro la Bulgaria arriva un pareggio che rende un po’ più complicato il girone di qualificazione ai Mondiali 2022. Tanti gli azzurri che sono apparsi non in perfetta forma e questo ha scatenato le critiche dei tifosi sui social. Tra i più bersagliati c’è anche Leonardo Bonucci che nel finale di gara ha provato a caricarsi la squadra sulle spalle da capitano, andando anche a battere i calci di punizioni con risultati non felici. Una scelta non molto apprezzata, tanto che su Twitter non sono mancate ironie e critiche. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ecco tweet su Bonucci dopo Italia-Bulgaria:

Mai disperare, siamo partiti bene ma con poca incisività ce amarezza ma per essere la prima dopo un lungo tempo direi che è andata bene, ma #Bonucci che batte le punizioni non si può vedere #ItaliaBulgaria — Don (@dnorill) September 2, 2021

#Bonucci deve avere imparato a tirare le punizioni da Cristiano Ronaldo…#ItaliaBulgaria — flaviozampa80 🍺👊⚽ (@flaviozampa80) September 2, 2021