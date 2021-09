Torino, infortunio Belotti | Il comunicato UFFICIALE

Torino: Andrea Belotti si è sottoposto agli esami strumentali dopo il rientro dal ritiro della Nazionale. Il report medico del club granata

Arriva il report medico del Torino sulle condizioni di Andrea Belotti. Il capitano granata, uscito infortunato nell'ultima partita di campionato contro la Fiorentina, ha lasciato il ritiro di Coverciano per sottoporsi agli esami strumentali del caso. Ecco il comunicato ufficiale della società: "Gli accertamenti clinici e strumentali cui è stato sottoposto Andrea Belotti – rientrato ieri dal ritiro della Nazionale – hanno confermato gli esiti del forte trauma contusivo occorso durante la partita contro la Fiorentina. Il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico di recupero. La prognosi verrà definita secondo l'evoluzione clinica".

Per Belotti si profilano tempi di recupero di almeno 20-30 giorni: con ogni probabilità il capitano del Toro tornerà a disposizione solo per il mese di ottobre. Brutta tegola, dunque, per Juric dopo il difficile avvio di stagione.