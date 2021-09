La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario di anticipi e postici delle gare del girone di ritorno del massimo campionato

La Lega Serie A ha ufficializzato gli anticipi e i posticipi del girone di andata. Pubblicato il calendario completo con orari e date delle gare dalla terza alla diciannovesima giornata del massimo campionato. Napoli-Juventus si giocherà sabato 11 settembre alle 18 mentre domenica 19 settembre si disputerà Juventus-Milan (ore 20.45). Il derby di Roma è in programma il 26 settembre alle 18 mentre quello di Milano è in calendario domenica 27 novembre (20.45). Prima ci sarà la sfida tra Inter e Juventus: appuntamento il 24 ottobre alle ore 20.45. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

TERZA GIORNATA

Empoli-Venezia, sabato 11 settembre ore 15

Napoli-Juventus, sabato 11 settembre ore 18

Atalanta-Fiorentina, sabato 11 settembre ore 20.45

Sampdoria-Inter, domenica 12 settembre ore 12.30

Cagliari-Genoa, domenica 12 settembre ore 15

Spezia-Udinese, domenica 12 settembre ore 15

Torino-Salernitana, domenica 12 settembre ore 15

Milan-Lazio, domenica 12 settembre ore 18

Roma-Sassuolo, domenica 12 settembre ore 20.45

Bologna-Verona, lunedì 13 settembre ore 20-45

QUARTA GIORNATA

Sassuolo-Torino, venerdì 17 settembre ore 20.45

Genoa-Fiorentina, sabato 18 settembre ore 15

Inter-Bologna, sabato 18 settembre ore 18

Salernitana-Atalanta, sabato 18 settembre ore 20.45

Empoli-Sampdoria, domenica 19 settembre ore 12.30

Venezia-Spezia, domenica 19 settembre ore 15

Verona-Roma, domenica 19 settembre ore 18

Lazio-Cagliari, domenica 19 settembre ore 18

Juventus-Milan, domenica 19 settembre ore 20.45

Udinese-Napoli, lunedì 20 settembre ore 20.45

QUINTA GIORNATA

Bologna-Genoa, martedì 21 settembre ore 18.30

Atalanta-Sassuolo, martedì 21 settembre ore 20.45

Fiorentina-Inter, martedì 21 settembre ore 20.45

Salernitana-Verona, mercoledì 22 settembre ore 18.30

Spezia-Juventus, mercoledì 22 settembre ore 18.30

Cagliari-Empoli, mercoledì 22 settembre ore 20.45

Milan-Venezia, mercoledì 22 settembre ore 20.45

Sampdoria-Napoli, giovedì 23 settembre ore 18.30

Torino-Laizo, giovedì 23 settembre ore 18.30

Roma-Udinese, giovedì 23 settembre ore 20.45

SESTA GIORNATA

Spezia-Milan, sabato 25 settembre ore 15

Inter-Atalanta, sabato 25 settembre ore 18

Genoa-Verona, sabato 25 settembre ore 20.45

Juventus-Sampdoria, domenica 26 settembre ore 12.30

Empoli-Bologna, domenica 26 settembre ore 25

Sassuolo-Salernitana, domenica 26 settembre ore 15

Udinese-Fiorentina, domenica 26 settembre ore 15

Lazio-Roma, domenica 26 settembre ore 18

Napoli-Cagliari, domenica 26 settembre ore 20.45

Venezia-Torino, lunedì 27 settembre ore 20.45

SETTIMA GIORNATA

Cagliari-Venezia, venerdì 1 ottobre ore 20.45

Salernitana-Genoa, sabato 2 ottobre ore 15

Torino-Juventus, sabato 2 ottobre ore 18

Sassuolo-Inter, sabato 2 ottobre ore 20.45

Bologna-Lazio, domenica 3 ottobre ore 12.30

Verona-Spezia, domenica 3 ottobre ore 15

Sampdoria-Udinese, domenica 3 ottobre ore 15

Fiorentina-Napoli, domenica 3 ottobre ore 18

Roma-Empoli, domenica 3 ottobre ore 18

Atalanta-Milan, domenica 3 ottobre ore 20.45

OTTAVA GIORNATA

Spezia-Salernitana, sabato 16 ottobre ore 15

Lazio-Inter, sabato 16 ottobre ore 18

Milan-Verona, sabato 16 ottobre ore 20.45

Cagliari-Sampdoria, domenica 17 ottobre ore 12.30

Empoli-Atalanta, domenica 17 ottobre ore 15

Genoa-Sassuolo, domenica 17 ottobre ore 15

Udinese-Bologna, domenica 17 ottobre ore 15

Napoli-Torino, domenica 17 ottobre ore 18

Juventus-Roma, domenica 17 ottobre ore 20.45

Venezia-Fiorentina, lunedì 18 ottobre ore 20.45

NONA GIORNATA

Torino-Genoa, venerdì 2 ottobre ore 18.30

Sampdoria-Spezia, venerdì 22 ottobre ore 20.45

Salernitana-Empoli, sabato 23 ottobre ore 15

Sassuolo-Venezia, sabato 23 ottobre ore 18

Bologna-Milan, sabato 23 ottobre ore 20.45

Atalanta-Udinese, domenica 24 ottobre ore 12.30

Fiorentina-Cagliari, domenica 24 ottobre ore 15

Verona-Lazio, domenica 24 ottobre ore 15

Roma-Napoli, domenica 24 ottobre ore 18

Inter-Juventus, domenica 24 ottobre ore 20.45

DECIMA GIORNATA

Spezia-Genoa, martedì 26 ottobre ore 18.30

Venezia-Salernitana, martedì 26 ottobre ore 18.30

Milan-Torino, martedì 26 ottobre ore 20.45

Juventus-Sassuolo, mercoledì 27 ottobre ore 18.30

Sampdoria-Atalanta, mercoledì 27 ottobre ore 18.30

Udinese-Verona, mercoledì 27 ottobre ore 18.30

Cagliari-Roma, mercoledì 27 ottobre ore 20.45

Empoli-Inter, mercoledì 27 ottobre ore 20.45

Lazio-Fiorentina, mercoledì 27 ottobre ore 20.45

Napoli-Bologna, giovedì 28 ottobre ore 20.45

UNDICESIMA GIORNATA

Atalanta-Lazio, sabato 30 ottobre ore 15

Verona-Juventus, sabato 30 ottobre ore 18

Torino-Sampdoria, sabato 30 ottobre ore 20.45

Inter-Udinese, domenica 31 ottobre ore 12.30

Fiorentina-Spezia, domenica 31 ottobre ore 15

Genoa-Venezia, domenica 31 ottobre ore 15

Sassuolo-Empoli, domenica 31 ottobre ore 15

Salernitana-Napoli, domenica 31 ottobre ore 18

Roma-Milan, domenica 31 ottobre ore 20.45

Bologna-Cagliari, lunedì 1 novembre ore 20.45

DODICESIMA GIORNATA

Empoli-Genoa, venerdì 5 novembre ore 20.45

Spezia-Torino, sabato 6 novembre ore 15

Juventus-Fiorentina, sabato 6 novembre ore 18

Cagliari-Atalanta, sabato 6 novembre ore 20.45

Venezia-Roma, domenica 7 novembre ore 12.30

Sampdoria-Bologna, domenica 7 novembre ore 15

Udinese-Sassuolo, domenica 7 novembre ore 15

Lazio-Salernitana, domenica 7 novembre ore 18

Napoli-Verona, domenica 7 novembre ore 18

Milan-Inter, domani 7 novembre ore 20.45

TREDICESIMA GIORNATA

Atalanta-Spezia, sabato 20 novembre ore 15

Lazio-Juventus, sabato 20 novembre ore 18

Fiorentina-Milan, sabato 20 novembre ore 20.45

Sassuolo-Cagliari, domenica 21 novembre 12.30

Bologna-Venezia, domenica 21 novembre ore 15

Salernitana-Sampdoria, domenica 21 novembre ore 15

Inter-Napoli, domenica 21 novembre ore 18

Genoa-Roma, domenica 21 novembre ore 20.45

Verona-Empoli, lunedì 22 novembre ore 18.30

Torino-Udinese, lunedì 22 novembre ore 20.45

QUATTORDICESIMA GIORNATA

Cagliari-Salernitana, venerdì 26 novembre ore 20.45

Empoli-Fiorentina, sabato 27 novembre ore 15

Sampdoria-Verona, sabato 27 novembre ore 15

Juventus-Atalanta, sabato 27 novembre ore 18

Venezia-Inter, sabato 27 novembre ore 20.45

Udinese-Genoa, domenica 28 novembre ore 12.30

Milan-Sassuolo, domenica 28 novembre ore 15

Spezia-Bologna, domenica 28 novembre ore 15

Roma-Torino, domenica 28 novembre ore 18

Napoli-Lazio, domenica 28 novembre ore 20.45

QUINDICESIMA GIORNATA

Atalanta-Venezia, martedì 30 novembre ore 18.30

Fiorentina-Sampdoria, martedì 30 novembre ore 18.30

Verona-Cagliari, martedì 30 novembre ore 20.45

Salernitana-Juventus, martedì 30 novembre ore 20.45

Bologna-Roma, mercoledì 1 dicembre ore 18.30

Inter-Spezia, mercoledì 1 dicembre ore 18.30

Genoa-Milan, mercoledì 1 dicembre ore 20.45

Sassuolo-Napoli, mercoledì 1 dicembre ore 20.45

Torino-Empoli, giovedì 2 dicembre ore 18.30

Lazio-Udinese, giovedì 2 dicembre ore 20.45

SEDICESIMA GIORNATA

Milan-Salernitana, sabato 4 dicembre ore 15

Roma-Inter, sabato 4 dicembre ore 18

Napoli-Atalanta, sabato 4 dicembre ore 20.45

Bologna-Fiorentina, domenica 5 dicembre ore 12.30

Spezia-Sassuolo, domenica 5 dicembre ore 15.00

Venezia-Verona, domenica 5 dicembre ore 15.00

Sampdoria-Lazio, domenica 5 dicembre ore 18.00

Juventus-Genoa, domenica 5 dicembre ore 20.45

Empoli-Udinese, lunedì 6 dicembre ore 18.30

Cagliari-Torino, lunedì 6 dicembre ore 20.45

DICIASETTESIMA GIORNATA

Genoa-Sampdoria, venerdì 10 dicembre ore 20.45

Fiorentina-Salernitana, sabato 11 dicembre ore 15

Venezia-Juventus, sabato 11 dicembre ore 18.00

Udinese-Milan, sabato 11 dicembre ore 20.45

Torino-Bologna, domenica 12 dicembre ore 12.30

Verona-Atalanta, domenica 12 dicembre ore 15.00

Napoli-Empoli, domenica 12 dicembre ore 18.00

Sassuolo-Lazio, domenica 12 dicembre ore 18.00

Inter-Cagliari, domenica 12 dicembre ore 20.45

Roma-Spezia, lunedì 13 dicembre ore 20.45

DICIOTESSIMA GIORNATA

Lazio-Genoa, venerdì 17 dicembre ore 18.30

Salernitana-Inter, venerdì 17 dicembre ore 20.45

Atalanta-Roma, sabato 18 dicembre ore 15

Bologna-Juventus, sabato 18 dicembre ore 18

Cagliari-Udinese, sabato 18 dicembre ore 20.45

Fiorentina-Sassuolo, domenica 19 dicembre ore 12.30

Spezia-Empoli, domenica 19 dicembre ore 15

Sampdoria-Venezia, domenica 19 dicembre ore 18

Torino-Verona, domenica 19 dicembre ore 18

Milan-Napoli, domenica 19 dicembre ore 20.45

DICIANNOVESIMA GIORNATA

Udinese-Salernitana, martedì 21 dicembre ore 18.30

Genoa-Atalanta, martedì 21 dicembre ore 20.45

Juventus-Cagliari, martedì 21 dicembre ore 20.45

Sassuolo-Bologna, mercoledì 22 dicembre ore 16.30

Venezia-Lazio, mercoledì 22 dicembre ore 16.30

Verona-Fiorentina, mercoledì 22 dicembre ore 18.30

Inter-Torino, mercoledì 22 dicembre ore 18.30

Roma-Sampdoria, mercoledì 22 dicembre ore 18.30

Empoli-Milan, mercoledì 22 dicembre ore 20.45

Napoli-Spezia, mercoledì 22 dicembre ore 20.45