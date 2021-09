Moldavia-Austria, inizio in ritardo: colpa di un drone

Il match tra la Moldavia e Austria è iniziato con qualche minuto di ritardo per colpa di un drone. Ecco cosa è successo

Nazionali nuovamente in campo per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar. Allo Zimbru di Chişinău si sta giocando Moldavia-Austria. La partita, in programma alle 20.45, è cominciata con qualche minuto di ritardo, per via di un drone che sorvolava sul terreno di gioco. Le squadre sono, così, potute entraere in campo una volta messo in sicurezza l’impianto.