Leonardo Bonucci ha parlato in conferenza stampa prima della partita con la Bulgaria e ha spiegato i retroscena sulla ‘pastasciutta’

L’Italia torna domani in campo per affrontare la Bulgaria nelle qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022. Oltre al ct Mancini, anche Leonardo Bonucci ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia del match, tornando ovviamente sulle emozioni europee: “Rivivere il momento Europeo è sempre emozionante, nell’abbraccio dopo la parata di Donnarumma è racchiusa tutta la voglia e il sacrificio. Ora ci siamo ritrovati con grande entusiasmo, l’emozione di ritrovare amici e compagni che saranno per sempre, perché questo trofeo ci legherà per sempre. I ragazzi che non erano ad Euro 2020 li ho trovati maturati”.

Poi Bonucci torna anche sul ‘Ne dovete mangiare di pastasciutta‘ colto dalle telecamere in campo a Wembley dopo la vittoria con l’Inghilterra: “La mia uscita ha riscosso tanto successo ma era solo dovuta al fatto che nei giorni precedenti alla finale avevo sentito diverse dichiarazioni che parlavano di Inghilterra vincente. Il campo poi ha dimostrato qualcosa di diverso. All’Europeo ci avevano dato per sicuri sconfitti agli ottavi o ai quarti, e quello fu uno sfogo contro chi non credeva in noi. Ma ora tutto si resetta, domani giocheremo contro una nazionale che ci conosce e poi in Svizzera ci giocheremo uno scontro diretto”. Infine sul nuovo blocco Juve in Nazionale: “Qui cambia poco, abbiamo dimostrato che qui c’è il blocco Nazionale. Per la Juventus è un tornare a mettere a disposizione tanti giocatori dell’Italia e l’obiettivo futuro è metterne sempre più”.